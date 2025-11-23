IMG WA
IMG WA
Eventi e cultura

"La gentilezza veste l'anima di eleganza": a Trani la mostra sulle spose dal 900 a oggi

L'associazione "I colori dell'anima" inaugurerà l'evento il 28 novembre alle 10 nella galleria san Luigi

Trani - domenica 23 novembre 2025 10.22
L'associazione" I Colori dell'Anima" ha organizzato, nei giorni 28, 29 e 30 novembre a Trani, presso la Galleria San Luigi in piazza Mazzini, l'evento "Lo stile pugliese – Emozioni da raccontare", una mostra dedicata all'evoluzione della moda e, in particolare, dell'abito da sposa dal 1900 ai giorni nostri.
L'esposizione sarà inaugurata il 28 novembre alle ore 10.00, dando ufficialmente avvio a tre giorni dedicati alla storia, alla cultura e alle tradizioni legate al matrimonio, alla Puglia e al mondo del wedding.
La mattina del 28 novembre sarà dedicata agli studenti, con un incontro formativo pensato per far conoscere e approfondire le tradizioni pugliesi, e in modo particolare quelle tranesi, legate al matrimonio, ai suoi valori e alle sue tradizioni. Diversi ospiti interverranno per raccontare l'evoluzione dell'abito da sposa, l'importanza delle radici culturali e il forte legame con il territorio, valorizzando anche il ruolo del turismo e della promozione della Puglia in Italia e all'estero attraverso il settore wedding.
Tema centrale della mostra è la gentilezza, intesa come valore umano fondamentale e come forza capace di contrastare fenomeni come la violenza di genere. La gentilezza viene proposta come espressione autentica della bellezza dell'anima, filo conduttore dell'intero percorso espositivo.
L'evento è aperto a tutti con ingresso libero e osserverà i seguenti orari:
9:30 – 13:00 e 16:00 – 20:30.
Mostra i colori dell'anima
  • I colori dell'anima
Altri contenuti a tema
I colori dell'anima e le cartoline della gentilezza "spedite" dall'istituto Cosmai di Trani Vita di città I colori dell'anima e le cartoline della gentilezza "spedite" dall'istituto Cosmai di Trani La scorsa settimana una festa per diffondere i messaggi contro la violenza di genere
"Liberi di rifiorire": lunedì al Cosmai le cartoline dell'Amore e della Gentilezza Associazioni "Liberi di rifiorire": lunedì al Cosmai le cartoline dell'Amore e della Gentilezza Una nuova iniziativa ideata dall'associazione "I colori dell'anima"
Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini
23 novembre 2025 Spostate le sezioni elettorali 17, 18 e 19 per lavori al plesso Pertini
Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
23 novembre 2025 Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026
23 novembre 2025 ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026
Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara " si prepara a rinascere
23 novembre 2025 Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara" si prepara a rinascere
Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza "
23 novembre 2025 Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza"
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
22 novembre 2025 Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
22 novembre 2025 “Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
22 novembre 2025 Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
"Chissà se lo sai "...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
22 novembre 2025 "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.