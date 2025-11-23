"La gentilezza veste l'anima di eleganza": a Trani la mostra sulle spose dal 900 a oggi

L'associazione" I Colori dell'Anima" ha organizzato, nei giorni 28, 29 e 30 novembre a Trani, presso la Galleria San Luigi in piazza Mazzini, l'evento "Lo stile pugliese – Emozioni da raccontare", una mostra dedicata all'evoluzione della moda e, in particolare, dell'abito da sposa dal 1900 ai giorni nostri.L'esposizione sarà inaugurata il 28 novembre alle ore 10.00, dando ufficialmente avvio a tre giorni dedicati alla storia, alla cultura e alle tradizioni legate al matrimonio, alla Puglia e al mondo del wedding.La mattina del 28 novembre sarà dedicata agli studenti, con un incontro formativo pensato per far conoscere e approfondire le tradizioni pugliesi, e in modo particolare quelle tranesi, legate al matrimonio, ai suoi valori e alle sue tradizioni. Diversi ospiti interverranno per raccontare l'evoluzione dell'abito da sposa, l'importanza delle radici culturali e il forte legame con il territorio, valorizzando anche il ruolo del turismo e della promozione della Puglia in Italia e all'estero attraverso il settore wedding.Tema centrale della mostra è la gentilezza, intesa come valore umano fondamentale e come forza capace di contrastare fenomeni come la violenza di genere. La gentilezza viene proposta come espressione autentica della bellezza dell'anima, filo conduttore dell'intero percorso espositivo.L'evento è aperto a tutti con ingresso libero e osserverà i seguenti orari:9:30 – 13:00 e 16:00 – 20:30.