Nostalgia, eleganza, mode: fino a domani la mostra sulle spose nel Novecento a s. Luigi

Un grande successo l'inaugurazione dell'allestimento curato dall'associazione "I colori dell'anima"

Trani - sabato 29 novembre 2025 9.00
"Sposa bagnata sposa fortunata": si potrebbe commentare così l'inaugurazione della mostra dedicata agli abiti da sposa nel Novecento organizzata dall'Associazione I colori dell'anima, poiché la pioggia scrosciante di ieri non ha fermato la partecipazione di cittadini e di studenti che hanno potuto ammirare il bellissimo allestimento della galleria dell'auditorium di San Luigi. Dopo un'introduzione - accompagnata dalla intensità della voce narrante di Angela Bini - sulle tradizioni , ricordi, sulle sarte di Trani che facevano moda con la loro scuola e sulla evoluzione dei matrimoni che ne hanno reso oggi un vero e proprio business in cui ogni dettaglio non è lasciato al caso e alla spontaneità (basti pensare al lancio del riso), la visita alla mostra è stato soprattutto per i più giovani, la scoperta di un mondo che non esiste più ma che in fondo si ripete sempre, ma forse con più formalismi e meno autenticità. In molti hanno chiesto il prolungamento della mostra "Stile pugliese emozioni da raccontare mostra di abiti da sposa da 900 a oggi tradizioni valori cultura oltre la data di domani, commentando che il periodo per un allestimento così prezioso bello così culturalmente rilevante per la storia sociale Italiana e in questo caso della città di Trani dovrebbe essere reso fruibile per più tempo, anche per stimolare una riflessione su quello che eravamo e quello che stiamo diventando, quasi una vetrina per i social. "Intanto siamo felici per questi tre giorni-sottolinea Sabrina Altamura-e possiamo assicurare che il nostro impegno per offrire questi scorci di storia e tradizione della nostra città finalizzati come sempre a diffondere il nostro messaggio di diffusione della gentilezza e della solidarietà attraverso l'arte e la storia, non si stancherà di stare a servizio della comunità con tante iniziative" .
L'ingresso alla mostra è libero, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Galleria s. Luigi piazza Mazzini Trani.
