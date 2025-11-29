Nostalgia, eleganza, mode: fino a domani la mostra sulle spose nel Novecento a s. Luigi

"Sposa bagnata sposa fortunata": si potrebbe commentare così l'inaugurazione della mostra dedicata agli abiti da sposa nel Novecento organizzata dall'Associazione Ipoichéla pioggia scrosciante di ieri non ha fermato la partecipazione di cittadini e di studenti che hanno potuto ammirare il bellissimo allestimento della galleria dell'auditorium di San Luigi. Dopo un'introduzione - accompagnata dalla intensità della voce narrante di- sulle tradizioni , ricordi, sulle sarte di Trani che facevano moda con la loro scuola e sulla evoluzione dei matrimoni che ne hanno reso oggi un vero e proprio business in cui ogni dettaglio non è lasciato al caso e alla spontaneità (basti pensare al lancio del riso), la visita alla mostra è stato soprattutto per i più giovani, la scoperta di un mondo che non esiste più ma che in fondo si ripete sempre, ma forse con più formalismi e meno autenticità. In molti hanno chiesto il prolungamento della mostra "oltre la data di domani, commentando che il periodo per un allestimento così prezioso bello così culturalmente rilevante per la storia sociale Italiana e in questo caso della città di Trani dovrebbe essere reso fruibile per più tempo, anche per stimolare una riflessione su quello che eravamo e quello che stiamo diventando, quasi una vetrina per i social. "Intanto siamo felici per questi tre giorni-sottolinea Sabrina Altamura-e possiamo assicurare che il nostro impegno per offrire questi scorci di storia e tradizione della nostra città finalizzati come sempre a diffondere il nostro messaggio di diffusione della gentilezza e della solidarietà attraverso l'arte e la storia, non si stancherà di stare a servizio della comunità con tante iniziative" .L'ingresso alla mostra è libero, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Galleria s. Luigi piazza Mazzini Trani.