La gestione del parco di via Andria sarà affidata ad una società di Cerignola

La scorsa estate il sindaco Bottaro aveva puntato l'attenzione sull'area verde che interessa la zona nord di Trani: inaugurata nel 2016, rappresenta un importante punto di riferimento della città; puntando ad una assegnazione longeva della sua gestione era stato pubblicato il bando di gara sull'albo pretorio.Una sola società di Cerignola ha partecipato alla gara e pertanto ad essa è stata affidata la gestione del chiosco interno al parco da adibire a bar, nonchè la pista di automobiline per i più piccoli; ma ovviamente anche la manutenzione degli spazi verdi, dei locali da adibire a servizi igienici, degli arredi ludici e degli impianti elettrici.Il parco di via Andria rientra in un più ampio progetto di riqualificazione delle periferie.