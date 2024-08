La Guardia di Finanza scopre un impianto sportivo a Trani non in regola

I Finanzieri della Compagnia Trani, nell'ambito di un piano di controllo economico dei pubblici esercizi particolarmente frequentati nel periodo estivo, hanno eseguito una verifica presso un impianto sportivo polivalente situato in agro di Trani.La struttura, dotata di ristorante, piano bar e piscina, è molto utilizzata per feste ed eventi mondani e, come tale, soggetta a particolari autorizzazioni per la somministrazione di cibi e bevande, nonché per la diffusione di musica, anche dal vivo, con il conseguente pagamento dei diritti SIAE.Nel corso del controllo, eseguito nel rigoroso rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, sono inoltre stati verificati gli adempimenti di natura fiscale, nonché le posizioni del numeroso personale impiegato per la preparazione dei pasti, il servizio ai tavoli, la vigilanza ed il parcheggio; sette lavoratori sono risultati non in regola con l'assunzione secondo l'attuale normativa vigente.Nei confronti del titolare della struttura, pertanto, è stata inoltrata la prevista comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.L'attività svolta dalle Fiamme Gialle tranesi si inquadra in un contesto di prevenzione degli illeciti fiscali e di conseguente tutela della sana competizione tra imprese, perseguita attraverso il contrasto del lavoro nero, dannoso per il sistema economico nazionale, poiché orientato alla riduzione illegale dei costi per massimizzare i profitti e ottenere ingiusti vantaggi competitivi.