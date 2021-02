La morte del prof. Schonauer si tinge di giallo: i familiari denunciano avvelenamento

Questione di poco e la salma del professor Schonauer, già direttore del dipartimento di Ginecologia dell'Università di Bari, nonchè uno dei professionisti più noti della regione, stava per essere trasferita a Foggia per la cremazione.Ma i carabinieri sono intervenuti proprio nei momenti finali del funerale del professore - che da diversi anni si era trasferito nella nostra città - e al quale pur nel rispetto delle norme covid erano presenti amici, familiari e ex allievi.L'intervento è avvenuto a seguito di una denuncia alla Procura della Repubblica di alcuni familiari che hanno richiesto la riesumazione della salma per accertare se il decesso sia avvenuto per cause naturali e non invece per avvelenamento. Alla base dei sospetti pare ci siano ragioni legate alle disposizioni ereditarie ma tutto ancora è coperto da estremo riserbo.Sarà la stessa Procura a stabilire se ricorrano i presupposti per effettuare l'esame autoptico.