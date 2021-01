"La Puglia non può diventare pattumiera nucleare"

La notizia dell' inclusione di diverse aree del territorio pugliese, in particolare della Murgia (Altamura, Laterza, Gravina) tra i potenziali siti di stoccaggio di rifiuti nucleari ci riporta indietro di vent'anni. Alle mobilitazioni in difesa del territorio murgiano con le marce Gravina-Altamura e contro il deposito di scorie nucleari a scansano jonico, esperienza conclusa in maniera positiva grazie all'impegno di moltissimi amministratori locali e regionali e sopratutto grazie alla mobilitazione di decine di migliaia di cittadine/i che per circa un mese si opposero con forza a quella sciagurata decisione. Oggi si ripresenta in maniera subdola questa ipotesi alla quale occorre dare una risposta ancora più ferma e definitiva. La Puglia, già martoriata da decenni di scempi ambientali, non può e non deve diventare la pattumiera nucleare dell'Italia.Si rende necessaria un'azione comune da parte delle istituzioni pugliesi affinché si faccia immediatamente marcia indietro da questa soluzione inaccettabile, che causerebbe la definitiva morte della nostra Murgia e della sua forte vocazione ambientale, culturale e turistica. Come amministratori locali ci impegneremo già dalle prossime ore per proporre specifici ordini del giorno nei consigli comunali delle nostre comunità e sensibilizzare l'opinione pubblica per una grande mobilitazione comune.Aldo Addario, Consigliere comunale Corato (Ba)Felice Addario, Assessore comunale Corato (Ba)Rino Basile, Consigliere comunale Ruvo di Puglia (Ba)Concetta Bucci, Assessora comunale Corato (Ba)Lia Caldarola, Consigliera comunale Ruvo di Puglia (Ba)Domenico Cardascia, Consigliere comunale Gravina di Puglia (Ba)Anna Carminetti, Consigliera comunale Corato (Ba)Vito D'Amato, Consigliere comunale Terlizzi (Ba)Giulio D'Imperio, Consigliere comunale Corato (Ba)Giulio De Benedittis, Assessore comunale Bitetto (Ba)Daniele de Gennaro, Consigliere comunale Giovinazzo (Ba)Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato (Ba)Giuseppe Di Bartolomeo, Consigliere comunale Corato (Ba)Raffaella Di Terlizzi, Consigliera comunale Ruvo di Puglia (Ba)Carmine Doronzo, Consigliere comunale BarlettaMichelangelo Filannino, Consigliere comunale BarlettaNunzia Fiorentino, Consigliera comunale Giovinazzo (Ba)Maurizio Galiano, Consigliere comunale Conversano (Ba)Beniamino Marcone, Assessore comunale Corato (Ba)Sabrina Mastroviti, Consigliera comunale Giovinazzo (Ba)Antonio Mazzone, Consigliere comunale Ruvo di Puglia (Ba)Valeria Mazzone, Consigliera comunale Corato (Ba)Benedetta Mele, Assessora comunale Toritto (Ba)Marta Mirra, Assessora comunale Toritto (Ba)Luca Morollo, Consigliere comunale TraniAlessandro Palmieri, Consigliere comunale Corato (Ba)Ruggiero Quarto, Consigliere comunale BarlettaSilvia Rana, Consigliera comunale Molfetta (Ba)Emanuele Sgarra, Consigliere comunale AndriaGiampaolo Sigrisi, Consigliere comunale Terlizzi (Ba)Vincenzo Sinisi, Assessore comunale Corato (Ba)Eliseo Tambone, consigliere comunale Corato (Ba)Antonella Varesano, Assessora comunale Corato (Ba)Giuseppe Volpe, Consigliere comunale Terlizzi (Ba)Francesca Zitoli, Assessora comunale Trani