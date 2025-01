La società del 500 attraverso la nuova traduzione del "Baldus": mercoledì 15 il prof. Matteo Laterza al Mimesis

Powered by

Avrà luogo nel teatro Mimesis la presentazione del libro "Baldus" di Teofilo Folengo, un'opera di grande valore letterario e linguistico del Cinquecento. In questa pregevole traduzione in ottave, edita per i tipi Albatros e curata dal Professor Matteo Laterza, l'italiano moderno sostituisce il linguaggio maccheronico dell'epoca.L'evento si terrà mercoledì 15 gennaio, con ingresso alle ore 17.30 e Inizio ore 18.00, organizzato dalla società Dante Alighieri di Trani con il teatro Mimesis.La scrupolosità della traduzione e il rispetto del testo originale mantengono inalterati gli effetti umoristici, restituendo la bellezza e la complessità di un'opera che critica la società del tempo. Questo tributo getta nuova luce su un autore degno di maggiore considerazione nella storia della letteratura cinquecentesca. L'ampia introduzione del Prof. Laterza offre una disamina storica e letteraria sull'autore e sul contesto del Cinquecento.Introduce la serata la Prof.ssa Isabella Scarpelli. Modera la Prof.ssa Grazia Distaso. Letture a cura di Francesca Carrera, Michele Cuonzo, Gaetano Ermito, Marco Pilone.Prenotazioni al 346 825 9618INGRESSO LIBERO