La tranese Irene Verziera nel direttivo provinciale del partito "Azione"

La Segretaria Raffaella Merra ed Azione Trani esultano per sua nomina a vice-segretario provinciale. Grande soddisfazione per il gruppo cittadino di Azione, guidato da Raffaella Merra, in seguito alla nomina di Irene Verziera a vice-segretario provinciale del partito. L'avvocato Francesco Spina, Segretario provinciale di Azione, ha infatti recentemente nominato la nuova Segreteria, includendo la tranese Irene Verziera tra i vice-segretari, insieme ad Antonio Nespoli e Massimiliano Cuccovillo.Il gruppo di Trani, dove la Verziera è anche responsabile dell'area Sanità, celebra il riconoscimento delle sue doti. La sua capacità, passione e dedizione, unite alle sue doti di mediazione e generosità, le garantiranno un ruolo sempre più centrale nel partito, in linea con il nuovo corso impresso a livello territoriale da Spina e dal Consigliere regionale Ruggiero Mennea. Azione Trani ringrazia Francesco Spina per la fiducia accordata a Irene Verziera e, di riflesso, all'intera squadra guidata da Raffaella Merra.