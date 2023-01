La Tribute Band CON VOI, con la musica del grande Claudio Baglioni, chiude la parentesi natalizia delle aperture serali di Mister Chef

Se l'tutte le feste porta via, il prossimo evento live della tribute banddel prossimo, dopo il successo riscontrato in tutte le serate di apertura, farà calare momentaneamente il sipario sul format serale cheha voluto dedicare ai suoi clienti per tutto il mese di dicembre, per una parentesi natalizia che si chiude proprio giovedì prossimo.Non poteva che trattarsi di una chiusura con il botto. Nella particolare cornice di Via Antichi Pastifici 8 a Molfetta, ad esibirsi sarà una delle migliori cover band del territorio. La band CON VOI eseguirà i migliori brani di una delle icone della musica italiana che tante coppie ha fatto stringere ed innamorare. Le musiche del grande Claudio Baglioni terranno compagnia il pubblico di Mister Chef giovedì 5 gennaio a partire dalle 21.30, con ingresso alle ore 21.La band, guidata dalla voce di, è nata nel 2010 e si basa proprio sulla particolare similitudine timbrica del suo front man con. Sarà uno spettacolo unico e travolgente nel suo genere, che riproporrà in una nuova veste i più celebri brani della storia musicale del cantautore romano. Sarà un concerto in grado di colpire il cuore di tutti grazie alle sonorità e agli arrangiamenti studiati per i palati più fini. Palati che verranno deliziati anche dalle prelibatezze proposte dalla cucina di Mister Chef. In primis la specialità della casa costituita dalla pinsa romana nelle sue innumerevoli varianti. Le 72 ore di lievitazione rendono il prodotto unico, dal gusto delicato. La pinsa romana è contenuta nel menu adulti che comprende anche un antipasto caldo o freddo di terra o di mare e una bibita a scelta. Per i più è possibile optare per il Menu Baby che comprende un panino con hamburger o wurstel, patatine fritte e una bevanda a scelta tra acqua o succo di frutta, a cui si aggiungerà una piacevole sorpresa tutta da scoprire.Se gli adulti saranno incantati e deliziati dalla musica del grande Claudio Baglioni, i più piccoli potranno divertirsi, assistiti dal nostro personale, nell'area giochi attrezzata, dotata di postazione giochi per i più piccolini, ampio playground a piano terra e un altro al primo piano con area TV.Dunque, una serata da non perdere, per provare lo speciale format serale pensato da Mister Chef in questo periodo natalizio che tante emozioni ha regalato non solo ai clienti ma a tutto lo staff. Un format che, visto il successo, verrà riproposto prossimamente con importanti novità che presto saranno rese note.