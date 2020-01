Befana di solidarietà: dai volontari dell'associazione "Amici del Mare" doni ai bambini dell'ospedale

Prosegue all'interno della Villa Comunale l'esposizione, tra le preziose luminarie artistiche presenti nei vari spazi, delle bellissime opere realizzate con plastica riciclata raffiguranti animali marini, realizzate da due realtà cittadine "Edue.O - eventi e servizi" e "Marluna Service" con l'organizzazione curata dall'associazione ambientalista Tranese "Amici del Mare - gruppo sub" e Trani Soccorso. Il tutto con la collaborazione dell'assessorato Comunale all'ambiente.Opere che oltre ad essere molto belle hanno la finalità di sensibilizzare tutti i cittadini a svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti ed a produrre meno rifiuti per una città più accogliente e pulita. L'occasione, inoltre, è utile per segnalare un'altra lodevole iniziativa dell'Associazione "Amici del Mare". Infatti il giorno del 6 gennaio a partire dalle ore 9,30, in occasione della festività dell'Epifania, i volontari della stessa saranno impegnati presso il reparto di Pediatria dell'ospedale civile di Bisceglie, per consegnare doni ai piccoli ospiti dello stesso.