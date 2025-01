Il 6 gennaio torna la Befana con le sue calze in Piazza Libertà

Millecinquecento calze piene di dolciumi più cinquanta calze con prelibatezze senza glutine per non escludere nessun bambino: saranno distribuite la mattina dell'Epifania dalla Befana che torna a Trani in Piazza Libertà accompagnata dagli operatori di Trani soccorso. Questa bella tradizione, che vede il dono ai bambini nel giorno che chiude ufficialmente le feste natalizie, si ripete anche quest'anno grazie al sostegno economico della città di Trani e costituirà un momento di festa e allegria per i bambini e per le loro famiglie. Ad animare la mattinata insieme alla presenza di una simpatica befana, saranno elfi natalizi che renderanno ancora più Gioiosa e coinvolgente questa magica distribuzione. Trani Viva è media partner di questa iniziativa che è attesa dai bambini della città come ormai una tradizione consolidata.