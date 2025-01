Fiume di gente per il tradizionale appuntamento dell'Epifania in piazza Libertà

Anche quest'anno un fiume di gente tra bambini e genitori si è riversato in piazza Libertà per il consueto appuntamento dell'Epifania organizzato da Trani Soccorso. La Befana è giunta a bordo di un trattore mentre gli operatori, accompagnati da allegri elfi di Babbo Natale, hanno animato la mattinata. Le temperature miti e piacevoli hanno reso ancora più allegra e movimentata la giornata, e la distribuzione delle 1500 calze pensate anche per bambini con problemi di celiachia è avvenuta in un'atmosfera di gioia e allegria. Soddisfatti tutti gli operatori dell'associazione Trani soccorso, ripagati dai sorrisi gioiosi dei bambini e dalle emozioni donate a loro e alle loro famiglie. L'evento è stato organizzato anche grazie al contributo economico del Comune di Trani che ha voluto rendere speciale per i suoi piccoli cittadini l'ultimo giorno delle sante festività natalizie. Indispensabile per la buona riuscita dell'evento anche il supporto degli agenti della Polizia locale.