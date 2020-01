Una vecchietta mal vestita dal naso lungo: la leggenda della Befana

Il termine "Befana" deriva dal greco "Epifania", ovvero "apparizione" o "manifestazione". Il 6 Gennaio, a conclusione delle feste natalizie, si festeggia la Befana. La Befana viene ricordata come una vecchietta mal vestita dal naso lungo e il mento aguzzo che vola per il mondo a bordo di una scopa per portare doni ai bambini.La sua leggenda è strettamente correlata ai Re Magi; infatti mentre quest'ultimi si dirigevano a Betlemme per omaggiare la nascita di Gesù, decisero di fermarsi nella casa in cui viveva la Befana per chiedere informazioni sulla direzione da prendere che, però, non riuscì a dare. Loro le chiesero di unirsi nel viaggio verso Betlemme, ma la vecchietta rifiutò. Dopo che i tre se ne furono andati, la donna capì di aver commesso un errore, così si mise in marcia per raggiungere i Re Magi, ma non li trovò. Per rimediare la befana offriva doni ad ogni bambino che incontrava nella speranza che uno di loro fosse Gesù.Dal quel momento la befana, nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio, sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle, vola sui tetti e, calandosi dai camini, riempie le calze lasciate appese dai bambini. Questi, da parte loro, preparano per la buona vecchina, in un piatto, un mandarino o un'arancia e un bicchiere di vino. Il mattino successivo, oltre ai regali, e al carbone per chi è stato un po' più cattivello, i bambini troveranno il pasto consumato e l'impronta della mano della Befana sulla cenere sparsa nel piatto.