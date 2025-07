La critica visione di Bottaro per il progetto "Costa Sveva": un futuro da costruire

verso la costituzione di una Destination Management Organization (DMO) Barletta – Andria - Trani. La giornata di studio confronto ed approfondimento è stata aperta lo scorso 04 luglio presso la Sala Consiliare Provincia B.A.T., dal coord. reg.le Assoturismo, dott., con la spiegazione della genesi da cui è scaturita l'organizzazione dell'incontro. Obiettivo cercare di fare chiarezza sulla DMO che, nel territorio BAT, sembrerebbe essere in fase di partenza quale evoluzione delAldilà della sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra i Comuni ed un budget messo a disposizione dalla Regione, non si riesce ad intravvedere concretamente il percorso costituente di un Progetto di Governance della destinazione turistica, ancora sospeso tra la Puglia Imperiale e la Costa Sveva. Quale che sia il nome da dare a tale percorso, Assoturismo chiede ai livelli istituzionali locali, Sindaci e Provincia se, di concerto con il percorso tracciato dall'ass. Lopane, vi sono spiragli per organizzare dal basso un Tavolo di concertazione Pubblico/Privato per coprogettare una Destinazione Turistica veramente efficace.Il presidente di Assoturismo Puglia, ing., sottolinea la DMO quale strumento di governo di un territorio che, a differenza del passato, dovrà essere impostato secondo una logica di gestione delle risorse di carattere privatistico. Lo sforzo della regione, dell'ass. Lopane, in particolare, di avere avuto il coraggio di mettere in campo una fase innovativa nello scenario turistico nazionale ed internazionale, va sostenuto con tutte le nostre forze. Assoturismo lo ha fatto sin dall'inizio.L'ass.nel suo primo intervento indica la necessità di passare, per tutti i territori pugliesi, compresa la BAT, ad una fase 2 del Turismo, alla luce del raggiungimento di un grosso risultato conseguito nella promozione del brand Puglia da parte dell'Ag. Puglia Promozione, ormai riconoscibile a livello internazionale. La sfida è quella di continuare a mettersi tutti in discussione per lanciare una sfida tale da garantire alla Puglia, giunta alla maturità, di alzare ulteriormente l'asticella attraverso percorsi partecipati utili a passare dalla mera Promozione alla Governance.Oggi si rende necessario comprendere come si muove e si intercetta il flusso turistico che arriva in Puglia nell'ambito della competizione fra regioni del Mezzogiorno d'Italia. Le DMO devono servire ai territori, occupandosi, dal basso, di servizi e di logistica che possono essere offerti anche da un accompagnamento della regione, ma solo sottoforma di coordinamento di attori in grado di governare da vicino l'accoglienza turistica. Ai molti, Sindaci e stakeholders, che mi chiedono come si finanziano le DMO, in maniera chiara e schietta, dico che la prima fonte di finanziamento di una DMO è la Tassa di Soggiorno, oltre ad una serie di servizi che spesso la parte pubblica non riesce a garantire, da quelli dei trasporti e mobilità, alla gestione di attrattori culturali, turistici e sportivi.A tal proposito l'intervento della dott.ssadella società Just Good Tourism, incaricata ad effettuare lo studio che si è concretizzato nella individuazione di aree turistiche omogenee quali destinazioni turistiche risultanti da una attenta analisi di flussi turistici pugliesi, tra cui la BAT. Senza affezionarsi al nome, Puglia Imperiale o Costa Sveva è necessario che anche la BAT, a partire dai suoi attori istituzionali, si rendano conto che non è più procrastinabile nel tempo sfruttare le moltissime potenzialità del territorio, ancora abbastanza frammentato. La study visit a Trento è stata un'occasione, magari da ripetere con i Sindaci presenti in altre realtà positive di DMO, perché è dal confronto con altre realtà che si può comprendere la strada da intraprendere, sia pure adattandola alla realtà specifica territoriale. Ma lo sforzo da fare è mettere da parte i campanili e soprattutto creare un forte partenariato pubblico privato per condividere il lavoro di squadra utile a raggiungere i risultati sperati.Il v. presidente della provincia BAT, avv., ha sottolineato la bontà della iniziativa, ringraziando l'ass. Lopane nello sforzo di sostegno verso il territorio BAT che, a prescindere dal nome, va premiato con percorsi turistici integrati, con la valorizzazione dei nostri Castelli ed attrattori naturalistici ed ambientali, dalle caratteristiche di un turismo slow, e con tutta una serie di potenzialità cui andrà tutto l'appoggio della Provincia BAT, pur nelle difficoltà operative e finanziarie in cui si trova spesso ad operare.Il Sindaco di Traniapre il suo intervento parlando di Costa Sveva quale brand episodico che si preannuncia un fallimento annunciato perché è tipico di una politica che richiede soldi senza una strategia organizzata, tra l'altro cambiando comunque il nome ad un brand come Puglia Imperiale che la BAT si è conquistata sul campo dopo anni di promozione. I suoi sforzi per far crescere il territorio sono innegabili e anche se il Turismo nella Città di Trani è fondamentale, non si può pensare che lo possa fare da sola. Nel turismo si cresce come territori non come Città, perdipiù se queste si comportano in maniera campanilista. Ad Assoturismo che chiede di aiutare la Politica a mettere su un percorso costituente una DMO non posso che acconsentire. In tali situazioni è meglio che la politica non intervenga in settori che sono prettamente tecnici e devono essere portati avanti da professionisti che devono chiedere alla Politica semplicemente di attuare idee e progetti.Impostazione che viene colta al volo dall' ass.di Trinitapoli il quale condivide in toto l'intervento del Sindaco di Trani perché nella BAT purtroppo si ragiona ancora come Città singole e non come territorio. E ciò è un guaio per città piccole come la nostra che, invece, devono ragionare in sinergia con quelle più grandi, sfruttando i flussi turistici che, innegabilmente, sono portati a privilegiare destinazioni turistiche più note.L' ass.ricorda all' ass. Lopane, condividendo il pensiero del Sindacoche Costa Sveva non era stata apprezzata in un primo momento e che, solo dopo un suo intervento, si è sottoscritto il protocollo, con l'assicurazione che si sarebbe lavorato per un futuro costituente una vera e propria DMO. Oggi è indispensabile, recuperando anche la ricchezza del Partenariato Pubblico Privato che aveva portato alla creazione positiva di un Patto territoriale ed una Agenzia turistica importante come Puglia Imperiale. Esorta tutti dunque a ritrovare la coesione perduta e ad essere operativi anche ricorrendo alla interrelazione più concreta con i Privati che costituiscono forme di partenariato concreto ed operativo. Interessante poi l'intervento del dott. Giannini che, sia pur in collegamento web, descrive le specificità della Fondazione in Partecipazione dai più individuata quale forma giuridica più idonea, ma non l'unica, di una DMO.Il dott., prima di passare la parola all' ass. Lopane per un breve intervento di chiusura, sottolinea alcune possibilità di finanziamento delle DMO, ormai imprescindibili per un territorio che volesse valorizzare appieno la propria destinazione turistica, oltre la Tassa di Soggiorno che rimane il finanziamento principe per garantire solidità, continuità nel tempo del percorso di una DMO. La gestione di attrattori, culturali, turistici, sportivi, unitamente al merchandising, alla commercializzazione di pacchetti turistici, all'offerta di servizi di mobilità e di trasporto, alla gestione di Info Point e tante altre opportunità che si creano e di cui abbiamo potuto osservare da vicino a Trento la realizzabilità, dimostrano che basterebbe la volontà a sedersi intorno ad un Tavolo partecipato Pubblico Privato per costruire il percorso necessario alla nascita di una Destinazione Turistica, a cominciare dalla sua delimitazione territoriale per finire alla individuazione di budget e risorse umane necessarie a garantire il successo delle attività turistiche che, non bisogna dimenticarlo, partono dalla soddisfazione dei residenti, prima che dei turisti.L'intervento conclusivo dell' ass. Lopane è una semplice esortazione a continuare la discussione aperta oggi con questo incontro di confronto per non perdere un'ennesima occasione di dare certezza di sviluppo turistico ad un territorio che merita di crescere turisticamente parlando.