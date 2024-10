Ladri nella Locanda del Giullare, Grazia Di Bari (M5S):“Quanto accaduto non può lasciarci indifferenti”

La notizia del furto alla Locanda sta suscitando reazioni di sdegno ma anche solidarietà, come nel caso di Grazia Di Bari, consigliera del M5S più volte vicina alle iniziative del Giullare, che è intervenuta con un comunicato che pubblichiamo integralmente. "Quanto accaduto a ''La Locanda del Giullare' , danneggiata nella serata di ieri da ignoti che hanno rubato le attrezzature e anche le mance dei ragazzi che lavorano nel locale, non è accettabile. Sono vicina ai rappresentanti della cooperativa 'Promozione Sociale e Solidarietà' e ai ragazzi con disabilità che lavorano nel ristorante, che domani per colpa di pochi vandali saranno costretti a restare a casa. Sono certa che tutta la comunità di Trani farà rete attorno a loro. Io chiederò un incontro con Cinzia Angarano, rappresentante legale della cooperativa, per capire cosa poter fare concretamente per sostenere questa e altre iniziative per l'inclusione sociale attiva. Auspico che chi ha commesso questo gesto inqualificabile si renda conto del danno morale oltre che materiale che ha causato e restituisca quanto rubato.