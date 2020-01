Laurearsi in tempo e lavoro fisso: il desiderio dei giovani è realtà con Unicusano

Perché ci sono appelli ogni mese, per un totale di nove appelli l'anno : lo studente concentra il proprio impegno su un singolo esame, senza i soliti tour de force per sostenere quanti più esami possibili in una singola sessione. Gli esami, inoltre, si tengono in tutta Italia, senza costi aggiuntivi;

Trani, Via Badoglio 22

3914237089 – 08831955905

trani@unicusano.it

Uno studio del Sanpellegrino Campus, condotto su circa 2.000 studenti tra i 18 e i 25 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community, dimostra quanto i giovani d'oggi siano pragmatici e con i piedi per terra: gli studenti italiani, fra gli obiettivi del 2020, mettono il(52%)(47%) consono al proprio percorso formativo e alle proprie qualità. Sul gradino più basso del podio, invece, la ricerca dell'anima gemella (39%). Dalla ricerca di indipendenza economica (32%) al desiderio di ottenere soddisfazioni per sé (28%) e per i propri cari (22%)L'Università, pertanto, diviene salvatore e carnefice: il fuori corso, purtroppo, è sempre dietro l'angolo e spesso per cause non attribuibili agli studenti.Insomma, è lo studente a doversi adattare all'Università, e le prospettive di cambiamento, aggiornamento e miglioramento sono tutt'altro che rosee.Diciamo sempre che l'Università Niccolò Cusano è "la TUA Università", e non è un semplice motto pubblicitario. Volete sapere perché?Cos'altro stai aspettando? Richiedi maggiori informazioni sulle nostre Facoltà!