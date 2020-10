Nuova sede per l’Università “Niccolò Cusano” di Trani

Social Video 30 secondi Unicusano Trani

Il Learning Center dell'Università degli Studi "Niccolò Cusano" di Trani cambia sede: immersa nel verde e situata nella nuova e prestigiosa zona residenziale del quartiere Capirro, consta di 750 mq di spazio coperto, 1500 mq di spazio esterno ed un'ampia area dedicata al parcheggio. Il "Palazzo dell'Università", già operativo, ospita gli uffici amministrativi e didattici, nonché spaziose aree interne ed esterne dove gli studenti potranno seguire le lezioni in autonomia o con i tutor didattici.Presso la nuova sede sono stati attivati tutta una serie di nuovi servizi per i gli studenti: tutoraggio, assistenza tesi, corsi di lingua inglese, corsi di informatica, preparazioni concorsi, e molto altro ancora. Un vero palazzo del sapere dove gli studenti potranno trascorrere del tempo con i propri amici e colleghi universitari, studiando e condividendo momenti formativi.Ma non è l'unica novità del nuovo anno accademico targato Niccolò Cusano. Da quest'anno, infatti, la già ricca offerta formativa si amplia, accogliendo quattro "percorsi eccellenza": i corsi di laurea triennali e magistrali in Sociologia, Scienze Sociali, Ingegneria Elettronica e Informatica, che vanno ad affiancarsi ai più di trenta corsi di laurea triennali e magistrali delle Facoltà di Ingegneria, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze dell'Educazione e Formazione, Scienze Politiche.La forza dell'Unicusano? Una retta omnicomprensiva, rateizzabile e scaricabile, che include materiali didattici gratuiti sempre disponibili e scaricabili in qualsiasi momento (videolezioni, dispense, slides, test di autovalutazione) e tutor per ogni materia, sia online sia presso la sede di Trani.Scegliere l'Università Niccolò Cusano significa scegliere uno degli atenei italiani più autorevoli, una laurea e una qualità riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Grazie alla formazione di alto livello e all'eccellente servizio di Job Placement, i laureati made in Unicusano trovano impiego nelle migliori imprese, si affermano come manager o professionisti, e superano i concorsi nella Pubblica Amministrazione già entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di laurea.Per informazioni siete invitati a visitare il Palazzo dell'Università, sito in Via Alberolongo I n. 5, o contattare i numeri 08831955905/3914237089 o scrivere a trani@unicusano.it