Lavori all'ex ospedaletto di Trani, interventi per trasformarlo in un "fiore all'occhiello"

Le foto di un lettore giunte in redazione qualche giorno fa avevano fatto pensare alla solita situazione di degrado a cui si spesso assiste in alcuni luoghi Trani: in realtà i rifiuti accatastati all'esterno dell'ex Ospedaletto pediatrico di Trani (via Imbriani) non sono altro che scarti di lavorazione.Interpellata la direzione dell'Asl Bat, infatti, è emerso che un'ala della struttura sanitaria è attualmente interessata da dei lavori di ristrutturazione che la porteranno presto a trasformarsi in uno dei fiori all'occhiello della sanità pubblica locale. Contestualmente sono in corso anche lavori alla pavimentazione esterna.Inoltre, recentemente l'ampio giardino esterno è stato interessato da degli importanti interventi di manutenzione del verde pubblico, da qui giustificata la presenza di tronchi e rami secchi accatastati. Il tutto verrà rimosso da squadre specializzate nelle prossime settimane, non appena cesseranno i lavori. Non resta quindi che attendere.