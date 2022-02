Lavori di ripascimento, Bottaro: «In estate a Trani avremo quattro nuove spiagge urbane»

Social Video 3 minuti Lavori di ripascimento, il punto

Un incontro con la stampa con annesso giro in barca lungo il litorale tranese quello avvenuto questa mattina e fortemente voluto dal sindaco Amedeo Bottaro e il vicesindaco Fabrizio Ferrante per fare il punto dei lavori di ripascimento della costa che negli ultimi giorni sono stati oggetto di un acceso dibattito tra cittadini e forze politiche.«Questa è una progettualità che parte da lontano, precisamente dal 2018: adesso c'è l'avanzamento dei lavori sui quattro siti interessati dagli interventi. Su alcuni sono stati posizionati i ciottoli di base, quelli spigolosi e poi verranno posizionati anche quelli tondeggianti per un corretto ripascimento».Una progettualità - ha proseguito Ferrante - «frutto di uno studio dei moti meteo marini che hanno determinato nel corso degli anni sicuramente un'erosione della costa. Oggi finalmente si ha la possibilità di vedere un rimedio in quattro siti critici. Questi interventi saranno un ulteriore tassello nella riqualificazione della costa».«Per la prossima estate a Trani avremo quattro nuove spiagge a Trani, sempre che non ci siano problemi», ha aggiunto il sindaco Bottaro. «Saranno luoghi dove i tranesi potranno andare al mare. Quello che maggiormente mi affascina è andare in villa comunale e scendere da lì al mare, non solo banalmente accedendo dal Lido Bella Venezia ma anche dall'acquario. Saranno spiagge libere alla stregua delle spiagge urbane delle grandi città europee, penso a Barcellona dove si va a mare a pochi metri da casa».Sulla data esatta della fine dei lavori il sindaco non si è sbilanciato: «Se non sarà giugno, sarà luglio: credo che i lavori ora potranno riprendere con maggiore celerità c,ovid e maltempo permettendo», ma su questo il sindaco si è detto fiducioso in vista delle belle giornate.