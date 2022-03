"Prepariamo il futuro con alberi e fiori piantati dai nostri bambini”: l'assessore Colangelo alla Petronelli

Un albero alla scuola "Petronelli", un altro albero in piazzetta "Marechiaro", e poi un sopralluogo sulla costa di levante: una giornata intensa per l'assessore all'ambiente Pierluigi Colangelo, che sulla sua pagina sociale descrive i vari appuntamenti di questo sabato di fine inverno: "Anche oggi al lavoro. Piantiamo alberi alla scuola Petronelli. Aspettando che passi l'orrore della guerra prepariamo il futuro con alberi e fiori piantati dai nostri bambini". E poi : "E dopo la scuola, piantiamo con Trani sociale albero in piazzetta Marechiaro", recandosi poi sulla costa più a sud: "Nel pomeriggio di questo sabato continuiamo a lavorare con sopralluoghi nella costa di levante da Baia dei Gruccioni (su segnalazione della consulta ambientale) alla pinetina delle conche fino al Ponte Lama".