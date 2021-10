Lavori per il ripascimento del litorale allo Scoglio di Frisio

Lavori in corso sul tratto di litorale cittadino denominato "Scoglio di Frisio": dovrebbe trattarsi di operazioni di ripascimento della costa (lavori programmati da anni, iniziati un anno e mezzo fa, poi sospesi), visto che un camion ha scaricato un carico di ciottoli sulla battigia.Il consigliere comunale della Lega, Giovanni Di Leo, segnala: "Pare che siano in corso lavori sul demanio marittimo in località Scoglio di Frisio. A prima vista non mi sembrano ciottoli adeguati. L'aspetto rende più l'idea di una massicciata stradale, piuttosto che di una spiaggia. Ricordo che un tempo quel tratto di costa era ricoperto da ciottoli, levigati dal mare, di grandi dimensioni. Ciò nonostante le mareggiate nei decenni hanno asportato tutto. Quanto durerà questo intervento? Non arriverà alle prossime elezioni".