Lavori di rigenerazione della costa in villa comunale, la Sovraintendenza diffida il Comune di Trani

L'amore e l'interesse per la nostra meravigliosa Città, ci ha portato ad interessarci ed a controllare le procedure relative ai lavori di riqualificazione e rigenerazione della costa per la parte che riguarda un luogo simbolo della nostra amata Trani: la "Villa Comunale". Il nostro approfondimento ha immediatamente evidenziato una serie di criticità nella redazione del progetto e nell'aggiudicazione della gara che sarebbero potute risultare fatali per quei luoghi dove ognuno di noi ha dei ricordi, un pezzo di storia.Abbiamo ritenuto giusto, noi di "Italia in Comune", in data 18/10/2019 e 22/11/2019 chiedere, mediante l'accesso agli atti notizie più dettagliate sul progetto.Dalla lettura degli atti abbiamo rilevato che si trattava di un progetto alquanto invasivo che avrebbe rischiato di pregiudicare in maniere forse perenne la bellezza architettonica della "Villa Comunale" e del suo paesaggio; che non avrebbe garantito la fruibilità della stessa alle migliaia di concittadini che la frequentano quotidianamente. Ecco perché, in data 11/12/2019, abbiamo sentito la necessità di fare ciò che un'amministratore cosciente, oculato e rispettoso delle norme avrebbe fatto: coinvolgere la Sovraintendenza facendola intervenire a tutela del nostro patrimonio architettonico, storico e culturale; quel patrimonio che chi amministra evidentemente non ha a cuore.Il 23/12/2019 possiamo confermare che le nostre preoccupazioni, quelle di migliaia di cittadini, erano fondate. La sovraintendenza ha diffidato il Comune di Trani affinché bloccasse i lavori, richiamandolo al rispetto delle norme. Ebbene sì perché pare che "i competenti", quelli che avrebbero destato la città dalle tenebre, non hanno neanche idea di quali siano le procedure prescritte dalle norme per questi tipi di intervento. Questa spiacevole vicenda conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, di quanto quest'amministrazione rappresenti un mic micidiale di disamore per la città ed impreparazione. Noi, dal canto nostro, siamo felici di aver contribuito a salvare la città dall'ennesimo tentativo di assalto corsaro, proprio come nei secoli ha fatto quel muraglione ora a rischio crollo."Italia in Comune"