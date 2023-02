Lavori stradali, provvedimenti di viabilità in vico Macina e via Bovio

Nell'ambito del programma di risistemazione delle strade cittadine finanziato da Regione Puglia nei prossimi giorni avranno inizio i lavori di rifacimento del basolato in vico Macina e via Giovanni Bovio.Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale in occasione degli imminenti lavori, con ordinanza 6/2023 sono stati adottati dei provvedimenti di modifica temporanea della viabilità: sospensione della circolazione veicolare e pedonale in vico Macina; istituzione del divieto di fermata (ambo i lati) e, nella fascia oraria che va dalle ore 06 alle ore 18, istituzione del divieto di transito secondo necessità del cantiere in via Giovanni Bovio (tratto compreso fra via Marsala e via Baldassarre).I provvedimenti entreranno in vigore dalla partenza dei lavori e fino al termine degli stessi (termine previsto: venerdì 3 marzo)."Continua l'attività di manutenzione straordinaria dei principali tratti viari della città di Trani" spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante. "L'impegno dell'Amministrazione e degli uffici comunali proseguirà nei prossimi giorni attraverso la realizzazione di ulteriori interventi strutturali. Contestualmente interverremo anche per la colmatura delle numerose buche presenti sul territorio".