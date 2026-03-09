“Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città

Un momento di riflessione dedicato alla memoria femminile e al contributo delle donne nella storia della città., si terrà l'incontroiniziativa realizzata in partnership con la. L'evento propone un dialogo sulla toponomastica femminile e sulla necessità di rendere più visibili, anche nello spazio urbano, le figure femminili che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale e civile della comunità tranese. L'evento vedrà il dialogo trae il dott.con la moderazione della dott.ssa