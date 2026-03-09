Biblioteca
“Le donne per le vie di Trani”: memoria e storia femminile nella toponomastica della città

Mercoledì 11 marzo in Biblioteca un incontro promosso con la Società Dante Alighieri

Trani - lunedì 9 marzo 2026
Un momento di riflessione dedicato alla memoria femminile e al contributo delle donne nella storia della città. Mercoledì 11 marzo alle ore 17.30, presso la Biblioteca, si terrà l'incontro "Le donne per le vie di Trani", iniziativa realizzata in partnership con la Società Dante Alighieri di Trani. L'evento propone un dialogo sulla toponomastica femminile e sulla necessità di rendere più visibili, anche nello spazio urbano, le figure femminili che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale e civile della comunità tranese. L'evento vedrà il dialogo tra Raffaella Facondi e il dott. Mario Schiralli, con la moderazione della dott.ssa Ottavia Di Giaro
