Le pattuglie di Vegapol sventano un tentato furto in provincia di Bari

Continuano le operazioni di controllo del territorio svolte dalle guardie di Vegapol. Alle ore 02.21 circa di questa notte, nei pressi di un campo fotovoltaico in provincia di Bari, ignoti hanno provato a introdursi nella struttura. Il tentativo di scavalcare la recinzione del campo non è passato inosservato al sistema di videosorveglianza tramite l'analisi video, a sua volta collegato alla sala operativa di Vegapol.Una telecamera termica allarmata, di ultima generazione, è riuscita a inviare immediatamente i fotogrammi che rilevavano la presenza dei ladri. Questi ultimi sono fuggiti in direzione della Strada Statale 100 all'arrivo, altrettanto tempestivo, delle pattuglie Vegapol.Un ulteriore successo, sinonimo di sicurezza tangibile ed efficiente, raggiunto grazie alla sinergia tra i componenti della squadra e alle avanzate tecnologie video di cui è dotata l'azienda.