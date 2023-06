Le piante, un laboratorio di chimica: se ne parla stasera alle 19 nel ristorante Mò Bio

L'associazione culturale Arsensum - a dimostrazione di un ventaglio di divulgazione culturale nei più svariati campi di interesse - ha organizzato per oggi un interessante incontro in collaborazione con il ristorante Mò bio, dalla sua nascita attento a una scelta di prodotti stagionali e il più possibile legati al territorio, nel rispetto di una sostenibilità ambientale che è una filosofia imprenditoriale precisa.Le piante possono essere definite come laboratori viventi di innumerevoli composti. Molte di esse hanno funzioni di difesa nei confronti di patogeni e/o predatori, altre servono per comunicare con altre piante o altri organismi, oppure per facilitare o impedire l'assorbimento di sostanze nutritive dal suolo.Quali sono queste sostanze e quali sono le loro proprietà?Dove ed in che modo vengono prodotte? E soprattutto che modo possono essere usate dal'uomo in un'ottica di un'agricoltura rispettosa dell'ambiente? Vi aspettiamo per parlarne insieme a Trani presso Mò Bio alle ore 19:00 Domenica 11 GiugnoPr