Levante Arena debutta il 26 luglio con la “Festa del Sud”

Una delle arene private più grandi del Sud Italia apre finalmente i battenti. Estesa su 10.000 mq e affacciata direttamente sul mare, Levante Arena rappresenta un nuovo punto di riferimento per la musica dal vivo e gli eventi culturali in Puglia. L'appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 26 luglio, sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo, con la prima edizione della Festa del Sud.Dalle ore 19:00 fino all'1:00 di notte, sul palco si alterneranno alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale pugliese: Apres La Classe, Mama Marjas, Don Ciccio, Laurengel e la band locale Supa Ape.Oltre sei ore di musica dal vivo al prezzo simbolico di 12 euro, con birra inclusa, per celebrare l'unica apertura al pubblico dell'arena nel 2025.Questa serata rappresenta infatti una presentazione speciale, un'anteprima assoluta prima dell'inizio della programmazione ufficiale, che prenderà il via nella primavera-estate del 2026 con una stagione ricca di appuntamenti nazionali e internazionali.Accanto alla musica, grande attenzione è riservata alla proposta enogastronomica. L'area food ospiterà una selezione di food truck gourmet con eccellenze dello street food pugliese: panzerotti fritti, panini con salsiccia, assassina barese, bombette di Martina Franca, caciocavallo impiccato, formaggi artigianali e molte altre specialità reinterpretate in chiave contemporanea.Non mancherà inoltre una zona dedicata ai mercatini artistici, dove sarà possibile trovare proposte vintage, artigianato locale, accessori, abbigliamento e oggetti unici.Dietro questo progetto c'è Emanuele Caldarulo, già ideatore di format di successo nel mondo dell'intrattenimento, oggi anima imprenditoriale della Levante Arena. Lo abbiamo intervistato.Caldarulo, perché partire con una festa popolare aperta a tutti?«È stata una scelta condivisa da tutto il team. Abbiamo affrontato un percorso complesso, anche a livello tecnico e amministrativo, perché l'area di Levante Arena, pur essendo privata, confina con il demanio marittimo e ricade nella fascia di rispetto dei 300 metri dal mare, il che comporta una serie di vincoli urbanistici e paesaggistici.Proprio per questo sento di dover ringraziare l'organizzazione dell'UTC – Ufficio Tecnico Comunale, che ci ha supportato con puntualità e competenza, comprendendo l'importanza del nostro investimento.Il 26 luglio vogliamo dare il via a un evento trasversale, accessibile, che celebri il territorio con artisti radicati nella nostra cultura musicale.»È vero che questa sarà l'unica data del 2025?«Sì, ed è un punto fondamentale: la Festa del Sud sarà l'unica apertura al pubblico dell'arena per quest'anno.Abbiamo voluto offrire una preview quasi gratuita, con un biglietto simbolico, per far vivere a tutti un primo assaggio dell'atmosfera che si respirerà qui. Ma poi ci fermeremo per completare gli ultimi step strutturali e partire con una stagione ufficiale dal maggio 2026, guidata da una direzione artistica di respiro nazionale.Quella sarà la vera partenza di Levante Arena.»Un'iniziativa resa possibile da una rete di imprenditori locali…«Esatto. Levante Arena nasce dalla visione e dalla collaborazione di un gruppo di imprenditori del territorio, uniti dall'idea di valorizzare Giovinazzo e renderla punto di riferimento per la musica e l'intrattenimento in Puglia.»E sul fronte logistica e parcheggi?«Siamo stati molto attenti anche a questo. Metteremo a disposizione l'intera area mercatale per i visitatori provenienti da fuori città e apriremo ulteriori spazi parcheggio nei dintorni, che comunicheremo a ridosso dell'evento sui nostri canali social.L'obiettivo è garantire fluidità senza impattare sul centro cittadino.»In chiusura, le parole di Michele Aniello, socio di Levante Arena, che sintetizzano con lucidità lo spirito dell'intero progetto:«La musica è cultura, è lavoro, ma è anche vita, perché accompagna ogni istante della nostra esistenza.Unisce le persone, trasmette le tradizioni, è motore di cambiamento.I cambiamenti spesso mettono un po' di paura, ma alla fine si esce sempre più forti e più ricchi.»INFO E BIGLIETTI🎟️ Biglietto: €12 con birra inclusa – disponibile online e in loco fino ad esaurimento📍 Dove: Levante Arena, Lungomare Marina Italiana, Giovinazzo (BA)📲 Instagram & Facebook: @levantearena🌐 Sito: www.levantearena.com