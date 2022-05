Liberati in mare due esemplari di tartaruga caretta caretta

Questa mattina due esemplari di caretta caretta hanno ripreso il loro cammino in mare aperto.La più grande è una femmina di circa 85 cm di lunghezza di carapace per un peso di 65 kg.Le due tartarughe sono state recuperate da imbarcazioni della marineria di Trani nelle settimane scorse."San Lorenzo" e "Poseidon" sono le barche che insieme alle altre collaborano con il centro recupero tartarughe marine e del WWF di Molfetta.Artefici della cattura ma anche particolarmente sensibili sono gli equipaggi delle due barche che si sono adoperati per la consegna a terra delle stesse tartaruga.Una delle due, la più piccola, risultava già ospite del centro di Molfetta.Recuperata da un imbarcazione di Bisceglie nel febbraio del 2019, la tartaruga in questi tre anni è cresciuta di ben 16 cm di lunghezza. Liberata a marzo 2019 la tartaruga è rimasta grosso modo nell'area del golfo di Manfredonia.L'iniziativa odierna ha visto la partecipazione di un gruppo di ragazze del progetto "Agricultura" del CIHEAM Bari rivolto a ragazzi tra 16 e 24 anni a rischio devianza. Tale progetto è volto a favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa.