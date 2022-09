Liceo De Sanctis, Lodispoto: «Nessuna competenza della Provincia sul trasporto pubblico urbano»

In merito alla nota vicenda del trasporto pubblico a servizio del Liceo De Sanctis di Trani, viste anche le esternazioni del Consigliere Prov.le Geom. Tommaso Laurora che, non avendo seguito dall'inizio la questione, evidentemente parla a titolo personale ed in base ad informazioni non certo reperite presso gli Uffici Provinciali, desidero chiarire che l'approccio della Provincia per favorire la risoluzione del problema si è sempre basato su due aspetti indifferibili.Il primo, ripetuto in tutte le sedi competenti e pubblicamente, che la Provincia non ha alcuna competenza gestionale e/o economica sul trasporto pubblico urbano; la seconda, che l'attività di sensibilizzazione nei confronti della Regione Puglia era diretta ad ottenere un finanziamento in favore del Comune di Trani per effettuare il servizio alle stesse condizioni e modalità effettuate nell'anno scolastico 2021/22, senza alcun contributo integrativo da parte dell'Ente Locale.