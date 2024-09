Il “De Sanctis” di Trani volta alto alle prove Invalsi 2023/2024: un liceo di eccellenze

Un'altra annata da incorniciare per gli alunni del Liceo "F. De Sanctis" di Trani. Gli ottimi risultati delle prove Invalsi 2023/2024 promuovono a pieni voti i tanti allievi brillanti dell'Istituto, che hanno riportato punteggi al di sopra delle medie regionali e nazionali in molte classi della scuola. Un risultato che premia l'impegno di studenti e docenti e conferma che tale Liceo è un vivaio di eccellenze e talenti, come attestano anche i voti dei ragazzi agli Esami di Stato e all'università, questi ultimi rilevati da Eduscopio.In particolare, nella prova di italiano appaiono molto positivi i dati delle quinte del Liceo Classico e dell'indirizzo tradizionale delle Scienze Umane. Anche nella prova di Matematica eccellono i ragazzi del Classico e talora del Linguistico, che monopolizzano la graduatoria dei punteggi migliori. Tra i campioni della materia, che hanno mostrato di aver raggiunto il livello di preparazione più alto, spiccano poi gli alunni della prima classe quinta sfornata dall'indirizzo Pitagora del Liceo Classico "De Sanctis" (con un'ora aggiuntiva di Matematica e un'ora di Fisica al biennio e due ore in più di Matematica al triennio). Trovano così un'ulteriore e oggettiva conferma la solidità e l'ampiezza delle competenze fornite da tale indirizzo scolastico del Liceo tranese.In Inglese, alcune quinte del Classico e del Linguistico hanno ottenuto risultati al di sopra di tutti i dati di riferimento, mentre le altre classi dei due indirizzi e quelle delle Scienze umane (indirizzo tradizionale) nella prova di ascolta pure battono le medie del Sud e/o della Puglia.Il successo delle classi seconde appare poi trasversale: volano in alto tutti gli indirizzi del "De Sanctis", dal Classico all'Economico-Sociale, ben rappresentati da numerose classi top in Italiano e dagli studenti in vetta alla "classifica" dei punteggi più elevati in Matematica. In questa materia i "genietti" dell'Istituto sono nuovamente i ragazzi della classe del Classico Pitagora, in cui manca del tutto il livello di apprendimento più basso.Antonello Venditti cantava "La matematica non sarà mai il mio mestiere" in Notte prima degli esami, ma assicurare una formazione altamente qualificante a 360°, sia in campo umanistico (dall'Italiano alle lingue antiche e moderne, passando per l'Arte, la Storia e la Filosofia), sia in quello scientifico, è sicuramente una priorità di tutti gli indirizzi liceali del "De Sanctis"; essa è perseguita dal corpo docente con grande professionalità e metodologie innovative per un'offerta formativa insieme completa e diversificata. E i risultati non possono che rendere orgogliosi gli insegnanti del Liceo tranese.Il futuro si preannuncia allora brillante per i giovani talenti dell'Istituto. Bravi, ragazzi, continuate a splendere!