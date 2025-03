Liceo linguistico De Sanctis, un ponte tra culture nella città di Trani

Martedì 11 marzo, sulle note solenne dell'inno di Mameli, il Liceo Linguistico "De Sanctis" di Trani, in collaborazione con il IV Circolo Didattico "Giovanni Beltrani", ha celebrato un evento di grande impatto culturale e formativo. L'iniziativa, parte integrante del progetto PCTO "Un ponte tra culture", incarna appieno i principi del service learning: gli studenti mettono in pratica le proprie competenze linguistiche e interculturali al servizio della comunità, promuovendo l'inclusione e favorendo una crescita condivisa. Questo progetto segna anche l'avvio di attività di gemellaggio della nostra scuola, poiché ad aprile alcune famiglie del liceo linguistico ospiteranno una delegazione di studenti cinesi provenienti da Ningbo, rafforzando ulteriormente i legami interculturali. Con le attività di PCTO, un gruppo di studenti della classe 4CL, guidati dalle docenti A. Palmiotto e C. Carella, ha preso parte all'incontro presso l'Istituto Beltrani, dando così inizio a questo percorso educativo mirato principalmente a favorire l'inclusione un'alunna recentemente arrivata dalla Cina. Come prima tappa, gli studenti del De Sanctis hanno organizzato una serie di attività interattive e ludiche per introdurre la lingua e la cultura cinese, coinvolgendo l'intera scolaresca. Questo scambio ha offerto ai bambini l'opportunità di avvicinarsi a una cultura distante ma sempre più presente nel nostro contesto globale, favorendo un apprendimento reciproco e arricchente. Nei prossimi giorni, il progetto proseguirà con sessioni di supporto in piccoli gruppi, grazie a iniziative di tutoring, volte a garantire un'integrazione linguistica e sociale efficace. Questa iniziativa rappresenta un vivido esempio della missione educativa del Liceo De Sanctis, sempre impegnato nella promozione dell'inclusione, del dialogo interculturale e del rispetto delle diversità. Il ruolo del Liceo Linguistico a Trani va oltre l'eccellenza formativa, configurandosi come un punto di riferimento per la costruzione di una società più aperta e multiculturale. Un sentito ringraziamento va all'Istituto Beltrani per la calorosa accoglienza, al Dirigente Scolastico prof. Roberto Diana e a tutti gli insegnanti coinvolti, che hanno contribuito al successo dell'iniziativa. Eventi come questo confermano come il De Sanctis sia un vero ponte tra culture, offrendo agli studenti opportunità uniche per arricchire il proprio bagaglio culturale e sviluppare una mentalità internazionale. La scuola, infatti, non è solo un luogo d'istruzione, ma anche uno spazio di crescita umana, empatia e condivisione, valori imprescindibili in un mondo sempre più interconnesso.