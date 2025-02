2 foto Il Liceo "F.sco De Sanctis" di Trani eccelle alla fase regionale delle Olimpiadi di filosofia.

Sono in corso ivede protagoniste le studentesseche, superata brillantemente la selezione interna al Liceo "Francesco De Sanctis" di Trani, lo scorso 13 febbraio si sono cimentate nella selezione regionale che, per tutte le Regioni italiane, si è svolta in un unico giorno lo scorso in modalità online sincrona su piattaforma digitale di gara con prova eguale per tutti gli studenti e per tutte le studentesse, ora se ne attende l'esito entro il 28 di febbraio e successivamente lo step finale nazionale programmata per il 03 aprile.«Continuano le attività del Liceo De Sanctis - si legge in un post dell' Istituto - dedicate alla valorizzazione delle eccellenze. Durante la settimana appena conclusa le alunne Giulia Balzano e Giada Capasso della classe 4^BC hanno rappresentato il Liceo De Sanctis nella fase regionale delle Olimpiadi di filosofia. Animate dalla passione per gli studi filosofici hanno potuto mettere alla prova le proprie capacità argomentative a partire da riflessioni di Kant, Seneca, Feuerbach e Aristotele. Ecco uno dei significativi spunti di riflessione oggetto della prova: "L'uomo singolo, considerato in se stesso, non racchiude l'essenza dell'uomo in sé, né in quanto morale né in quanto pensante. L'essenza dell'uomo è contenuta soltanto nella comunione, nell'unità dell'uomo con l'uomo: ed è tale unità che si appoggia sulla realtà della differenza tra io e tu. La solitudine è finitezza e limitatezza; la comunione è libertà e infinitudine. L'uomo considerato per se stesso è l'uomo nel senso abituale della parola (...) La vera dialettica non è un monologo del pensatore solitario con se stesso, ma un dialogo tra l'io e il tu." Ludwig Feuerbach, Principi della filosofia dell'avvenire (1843)»sono rivolti a studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado per promuovere e e sostenere le potenzialità formative della filosofia. La competizione è inserita nelsono: approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; confrontarsi con l'insegnamento / apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea; raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri cittadini.