Violenza di genere - Lo stato dell'arte nel territorio: se ne è discusso nel liceo De Sanctis

Martedì 4 febbraio, nell'ambito dei progetti di didattica orientativa, presso l'aula magna del Liceo Classico Linguistico e delle Scienze Umane "F. De Sanctis", si è tenuto l'incontro sul tema 'Violenza di genere - Lo stato dell'arte nel nostro territorio'.Sono intervenuti in qualità di relatori il dott. Giovanni Lucio Vaira, Sostituto procuratore presso il Tribunale di Trani, l'avv. Maria Teresa Misino e la dott. Ilaria Langiano del Centro Antiviolenza SAVE – Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà dell'ambito Trani-Bisceglie.L'incontro ha avuto inizio con i saluti del D. S. prof. Nicola Valente, il quale ha introdotto magistralmente il tema previsto, mentre il dott. Vaira ha spiegato agli studenti quali sono i segnali della violenza, come riconoscerli e quali gli strumenti giuridici per tutelare le vittime.L'avv. Misino e la dott. Langiano hanno illustrato le attività svolte e i servizi offerti dai Centri antiviolenza sottolineando come sia essenziale la loro presenza sul territorio.Durante l'incontro gli studenti hanno interagito con i relatori in un dialogo continuo ricco di interrogativi e curiosità, attraverso i quali hanno potuto riflettere su temi quali la violenza e la parità di genere e conoscere i servizi offerti dal territorio.