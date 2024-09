Allievi e colleghi piangono Maria Antonietta Epaminonda, insegnó nel Liceo Classico di Trani

Quando si dice che si porta il destino nel proprio nome: aveva scherzato anche lei, in passato, su quel cognome uguale al nome dell'uomo politico tebano che non si era sottomesso al dominio di Sparta e che Cicerone aveva definito il "primo uomo di Grecia": Maria Antonietta Epaminonda era così, decisa, determinata, indipendente e modernissima già quarant'anni anni fa, nel Liceo Classico F. De Sanctis di Trani, dove è stata insegnante di lettere di generazioni di studenti. "Come potremmo mai dimenticare al ginnasio quel modo straordinario di farci amare I Promessi Sposi che altrimenti sarebbero stati noiosi e sterili, ricorda un suo alunno: la lettura di ogni capitolo era animata da tutta la classe, ognuno a rotazione rivestiva un ruolo e una nostra compagna particolarmente espressiva impersonava Manzoni, la voce narrante": metodi che oggi sui social vengono considerati come le nuove frontiere dell'insegnamento, coinvolgente, anche divertente, e che invece la professoressa, dalla cultura vastissima e dalla mente brillante, oltre che da una simpatia travolgente, pur nel suo rigore e nel suo essere molto esigente con i suoi ragazzi, aveva sempre realizzato."Una collega indimenticabile e un'amica fidata, da lei non si poteva essere traditi" il dolore per la sua perdita é grande e profondo" , ricordano colleghe come le professoressa Isa Scarpelli e Rosanna Gaeta, che con lei hanno condiviso per decenni proprio il liceo classico De Santis di Trani.Maria Antonietta Epaminonda aveva anche rivestito il ruolo di presidente della sezione Fidapa di Trani per un periodo, ma la sua grande passione, insieme a quella della sua famiglia, è sempre stata la Scuola, alla quale si è dedicata con passione e dedizione profonda.Il suo incedere elegante e sorridente, la sua camminata decisa, la sua intelligente ironia resteranno nel ricordo di tanti, con quel sorriso e quella voce che ti accoglievano sempre in modo speciale a ogni incontro.I funerali della professoressa Epaminonda si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa della Madonna del Pozzo alle 17.00, mentre la salma sosterà nella casa funeraria Delfini fino alle 16:30