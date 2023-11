Liceo de Sanctis miglior istituto nel raggio di 30km

Il Liceo De Sanctis di Trani si conferma miglior Liceo Classico e delle Scienze Umane della zona.Pubblicati in anticipo quest'anno i dati di Eduscopio, il portale gratuito della Fondazione Agnelli, che, analizzando gli esiti universitari, aiuta studenti e famiglie a scegliere le scuole che offrono la migliore preparazione.In base alla velocità del percorso universitario dei diplomati degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (percentuale dei crediti ottenuti rispetto a quelli previsti) e al loro rendimento e profitto negli studi (media dei voti degli esami universitari), il Liceo "Francesco De Sanctis" di Trani risulta il migliore istituto nel raggio di 30 km come Liceo Classico e delle Scienze Umane. Risulta terzo invece tra i Licei linguistici della zona, mentre il Liceo delle Scienze umane con opzione Economico-sociale (LES) scende nella graduatoria, perché nell'anno scolastico 2019/2020 non vi era nessuna quinta di tale indirizzo nella scuola. Eduscopio è diventato in questi anni un punto di riferimento per le famiglie e per gli stessi istituti scolastici, come dimostrano gli oltre 2,8 milioni di utenti che hanno visitato il portale fino ad oggi, con 13,3 milioni di pagine consultate.Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.