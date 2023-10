Passeggiare con Italo Calvino tra le strade della città di Trani

L'idea è del Liceo F. De Sanctis di Trani. L'iniziativa, Calvino in città, fortemente voluta dal Dirigente scolastico, prof.ssa Grazia Ruggiero, si svolgerà venerdì pomeriggio, 13 ottobre, dalle 18.30 alle 21, e domenica mattina 15 ottobre, alle 11, nelle piazze e nei principali luoghi di incontro della città.Docenti e studenti dell'istituto tranese animeranno i luoghi dello shopping e delle passeggiate dei tranesi con letture tratte dai libri dello scrittore, di cui si festeggerà, proprio domenica prossima, il centenario dalla nascita.Si comincia alle 18.30. Un gruppo di studenti leggerà brani di Italo Calvino in piazza della Repubblica, nei pressi dell'edicola, della torre dell'orologio accanto alla Chiesa di S. Rocco. Un altro gruppo, alle 19, si ritroverà in piazza Quercia per continuare una staffetta, che proseguirà, alle 19.30, nelle aree tra piazza della Libertà e via Mario Pagano con tre gruppi di studenti. Un altro gruppo concluderà la prima giornata di letture in villa comunale, alle 20.Domenica mattina, gli studenti festeggeranno il compleanno dello scrittore, alle 11, in piazza della Libertà."Calvino in città" è la prima di una serie di attività di promozione della lettura realizzata dalle docenti e dai docenti del gruppo Biblioteca scolastica del Liceo F. De Sanctis di Trani. Le iniziative del progetto Viaggiatori d'inverno. Un anno con Calvino al De Sanctis" prevedono incontri, flashmob e momenti di formazione per riscoprire l'opera calviniana e per avvicinare gli studenti all'incontro con i libri e le letture.