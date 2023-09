Liceo classico alla ex Lum, i genitori: "Un peso troppo gravoso gli abbonamenti dei ragazzi, quasi raddoppiati"

Sembra che la colpa alla fine non sia di nessuno, e che nessuno possa fare a meno di portare gli abbonamenti trimestrali per il trasporto alla ex Lum, sede distaccata del liceo classico, da €48 a €80. È innegabile che il carburante abbia ormai di nuovo toccato i €2 al litro, che i costi di assicurazione e manutenzione per gli autobus -come per le automobili - siano lievitati, e un'azienda per poter sopravvivere deve adeguare a queste spese i propri ricavi.Può essere anche vero che - come sottolineato dal Sindaco - lo spostamento della LUM non è stato deciso dal Comune ma dalla provincia che ha scelto la sede con la scuola ; e può essere anche vero che la scuola non abbia la possibilità di sostenere le famiglie in questo aggravio di spese annuali.Il risultato però è che, per una parte della popolazione scolastica di Trani che non ha colpa del fatto di trovarsi a frequentare una scuola decisamente fuori mano, gli abbonamenti trimestrali sono quasi raddoppiati - e poco importa che questo dia diritto a corse illimitate per i ragazzi, consuetudine diffusa nei comuni, come ad esempio a Bari.Nell'economia di queste famiglie un tale aumento pesa in maniera importante e, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, i tentativi da parte dei genitori di farsi sentire e di indurre a cercare una soluzione per ridimensionare questi costi sono tanto numerosi quanto, evidentemente, inutili. li Non tutti possono permettersi quella somma oltretutto lo spostamento all'ex Lum non era previsto quando hai scritto all'epoca mio figlio, ci avrei pensato una volta di più prima di farlo, Se avessi saputo tutti i disagi che questo spostamento ha comportato, comprese le situazioni di traffico e di scarsa sicurezza all'uscita da scuola dei ragazzi"; "a Bari l'abbonamento trimestrale, anch'esso per le corse illimitate costa €20: d'accordo che le utenze sono maggiori, ma è anche vero che anche le distanze sono maggiori, quindi in proporzione il problema degli aumenti dovrebbe essere anche lì: non ci dovrebbero essere almeno per tutta la regione, trattamenti simili?".Le mail, i messaggi che arrivano per protestare rispetto a questa situazione sono tantissimi, anche in redazione, e, pur nella consapevolezza di una situazione difficile in cui le responsabilità vengono un po' "rimpallate", trovare una soluzione che salvi capra e cavoli sarebbe auspicabile.La scuola intanto sta per iniziare, i ragazzi devono arrivare alla ex Lum (ma in realtà il problema si porrebbe per tutte le scuole) e i genitori non vogliono arrendersi a questa che ritengono una vera e propria disparità di trattamento forzata e non prevista rispetto alla popolazione scolastica che si è trovata trasferita d'un tratto dal centro della città all'imbocco di una strada provinciale.