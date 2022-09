Liceo De Sanctis, trasporti garantiti: corse aggiuntive finanziate dalla Regione

«Con una nota indirizzata al sindaco di Trani, al dirigente scolastico del liceo statale Classico Linguistico Scienze Umane "F. De Sanctis" ed al presidente della Provincia questa mattina il dirigente del Dipartimento mobilità, sezione trasporto pubblico locale e intermodalità della Regione Puglia ha comunicato la disponibilità da parte della Regione di finanziare (agli stessi patti e condizioni del vigente rapporto contrattuale con il gestore del TPL urbano) l'attivazione delle corse aggiuntive per garantire il trasporto degli alunni del liceo De Sanctis presso l'attuale sede, ex LUM, sulla strada provinciale che collega Trani ad Andria». Lo afferma in una nota la consigliera provinciale Federica Cuna.«Questo risultato giunge a seguito di mesi di lunghissime trattative e conferenze di servizi, nelle quali si è preso atto delle necessità della scuola, dei docenti e degli alunni. È stato un lavoro congiunto, che ha visto coinvolti tra gli altri la Polizia Locale di Trani, la nostra azienda municipalizzata dei trasporti AMET, la società di trasporti provinciale STP, la Città metropolitana, assessori e dirigenti al ramo e del quale mi sono fatta personalmente portavoce in quanto consigliera provinciale con delega ai rapporti con le scuole, ma nel quale siamo impegnati tutti al massimo ciascuno con le proprie competenze, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l'assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante, il presidente del Consiglio Giacomo Marinaro, il Presidente della Provincia Lodispoto, i dirigenti provinciali Fruscio e Fusiello.La comunicazione della Regione giunga a genitori ed alunni del De Sanctis come elemento concreto di rassicurazione: i trasporti ci saranno, la scuola si potrà raggiungere su un tratto stradale che sarà completamente riasfaltato, tutto è pronto l'inizio di un nuovo sicuramente entusiasmante anno scolastico».