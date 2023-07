Al Liceo De Sanctis arriva la "settimana corta", da settembre lezioni dal lunedì al venerdì

Ecco come saranno strutturate in base agli indirizzi

Il liceo Statale Francesco De Sanctis a decorrere dal 1 settembre 2023, articolerà l'orario su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì: lo stabilisce la dirigente con una delibera.

L'orario delle attività didattiche sarà così articolato:

1a ora Dalle ore 07:55 alle ore 08:45 (50')

2a ora Dalle ore 08:45 alle ore 09:45 (60')

3a ora Dalle ore 09:45 alle ore 10:45 (60')

4a ora Dalle ore 10:45 alle ore 11:45 (60')

5a ora Dalle ore 11:45 alle ore 12:35 (50')

6a ora Dalle ore 12:35 alle ore 13:25 (50')

7a ora Dalle ore 13:25 alle ore 14:15 (50')



Classico Internazionale e classico Pitagora

SEDE CENTRALE Biennio (29 ore): 4 gg da 6 ore e 1 gg da 5 ore;

Triennio (33 ore): 3 gg da 7 ore e 2 gg da 6 ore.



Scienze Umane e Scienze Umane opz. ec. soc

SEDE EX LUM Biennio (27 ore): 3 gg da 5 ore e 2 gg da 6 ore;

Triennio (30 ore): 5 gg da 6 ore



Linguistico

SEDE CENTRALE Biennio (27 ore): 3 gg da 5 ore e 2 gg da 6 ore

Triennio (30 ore): 5 gg da 6 ore.

Come da Calendario Scolastico Regione Puglia a.s. 2023/2024 approvato con atto della Giunta Regionale n. 673 del 16/05/2023, il giorno stabilito per l'inizio delle attività didattiche è il 12/09/2023.