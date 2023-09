«A distanza di 1 anno dal mio intervento al quale non ho ricevuto risposta, torno sull'area dell'ex distributore di carburante di corso Imbriani. L'area delimitata da 1 anno è sempre più in stato di abbandono, l'erba che cresce sull'asfalto ne è la dimostrazione»: è quanto dichiara il membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima.



«Che intenzioni si hanno per l'area dell'ex distributore di carburante su corso Imbriani? Mi faccio portavoce delle lamentele quesiti ed esigenze di decine di residenti del quartiere. Ad oggi non si comprende e non è dato sapere cosa voglia fare l'amministrazione. Ribadisco quanto proposto già 1 anno fa: ritengo sia opportuno istituire un'area parcheggio con l'installazione di colonnine elettriche per le automobili. Colonnine elettriche carenti in città, così come le aree parcheggio. Tra uffici comunali, uffici Inps, uffici Polizia Locale e fermata STP la zona in questione rende impossibile un parcheggio, seppur momentaneo, ai residenti. Si parla tanto di transizione ecologica, quale occasione migliore per poter installare anche a Trani finalmente delle colonnine per la ricarica elettrica?»