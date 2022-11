Lima: «È tempo che Trani ritorni ad avere un cinema e teatro»

«È tempo che Trani torni ad avere uno spazio pubblico adibito a teatro e cinema. Se non fosse stato per l'auditorium di San Magno dove si sarebbe potuto svolgere il tradizionale spettacolo teatrale in vernacolo tranese? Al multisala di Molfetta o Andria?» A chiederselo è Raimondo Lima, commissario cittadino di Fratelli d'Italia Trani.«Serve restituire un cinema ed un teatro alla nostra città. Questo deve essere uno degli impegni della prossima amministrazione.L'attuale amministrazione oramai viaggia spedita verso il capolinea…pensiamo al futuro prossimo».