ll "principino" Claudio Marchisio ieri a passeggio sul porto di Trani

In Puglia per uno shooting fotografico, l'ex giocatore Claudio Marchisio nella serata di ieri - 11 settembre - ha voluto concedersi una passeggiata sul porto di Trani, dove è stato immediatamente riconosciuto e da dove la voce della sua presenza si è sparsa in pochissimo tempo.E lui, di cui il soprannome racconta proprio non solo del bell'aspetto ma anche dei suoi modi gentili in campo e fuori, generosamente si è concesso tra autografi e selfie, non solo da numerosissimi tifosi - Marchisio è stato un campione juventino ma anche della Nazionale - ma anche da seguaci del suo profilo Instagram che conta più di 5 milioni di followers.Profilo dal quale l'ex centrocampista ha pubblicato sulle sue storie la sua presenza a Trani, anche da un noto ristorante sul porto, con Riccardo, in un selfie che li vede di circondati da alcuni dei tantissimi giovani che ne hanno acclamato la presenza .