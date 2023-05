Mariano Di Vaio, modello di D&G e imprenditore, in vacanza con la sua Eleonora a Trani: "Peccato il tempo ma che meraviglia!"

Lui, considerato dal Daily Mail uno dei dieci uomini più belli del mondo, a vederlo sulle pubblicità di Dolce e Gabbana è il bel tenebroso che farebbe svenire chiunque a ogni sguardo per avvenenza e fascino: nella vita è un imprenditore dedito anche al sociale e un papà amorevole di quattro bellissimi bambini, arrivati uno dopo l'altro dopo un fidanzamento di solo quattro mesi con la moglie Eleonora (avvocato e consulente legale dell'azienda del marito), con la quale sui suoi profili social (7 milioni di followers lui, 1.600.000 lei) il ritratto di una famiglia felice.Nel 2018 Forbes lo ha inserito al primo posto nella classifica dei più influenti Under 30 al mondo nel settore del commercio online di abbigliamento,descrivendolo anche come il blogger italiano più famoso in assoluto. Mariano, dall'esperienza di lavapiatti a Londra, come nelle più classiche favole è arrivato a essere l'uomo immagine di case di moda come appunto Dolce e Gabbana ma anche Tommy Hilfiger, Hugo Boss.Eleonora ieri sera dopo la mezzanotte ha documentato il suo arrivo a Trani e il cancello di villa Ascosa pronto a aprirsi e ad accoglierli: e da stamattina tra un "breakfast in this Wonderful Place" e foto con la didascalia "brutto tempo ma che meraviglia", è cominciato il racconto di una permanenza a Trani che pare debba durare tre giorni, in un tempo piovoso che la celebre coppia sta vivendo nel resort guardando dalle grandi vetrate un panorama ammaliante, con la Cattedrale soffusa come un'apparizione da un tempo lontano e il giardino verticale che incornicia il grigio con i suoi colori sgargianti. Sarà vacanza o un' occasione di lavoro?