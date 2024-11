Lo sport é un mappamondo": a scuola un seminario su valori e battaglie condotte attraverso lo sport

"Lo sport è un mappamondo".L'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" ha partecipato al seminario "Lo sport è un mappamondo".Il seminario è stato presieduto dal giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, accompagnato in questa meravigliosa esperienza scolastica dal Delegato provinciale del CONI, Dott. Antonio Rutigliano, e dal referente per il progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale pugliese, prof. Gianni Pistillo.Il giornalista ha esordito spiegando chi fosse Miguel Sanchez e la storia della sua Corsa incominciata il 9 gennaio del 2000, una data molto significativa.Infatti l'8 gennaio del 1978 Miguel Sanchez, podista e poeta argentino, venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000 desaparecidos vittime della dittatura.Da lì è partito il racconto del giornalista che, con la guida di una mappa, ha coinvolto gli alunni in un viaggio incantevole attraverso il quale hanno potuto conoscere protagonisti sportivi, divulgatori di valori, e allo stesso tempo comprendere l'importanza dello sport nella vita quotidiana.Si è ribadito che lo sport è stato ed è un mezzo per superare le situazioni drammatiche, le dittature, la povertà e le ingiustizie.Gli studenti, trascinati da questa storia, hanno potuto emozionarsi, ponendosi e ponendo domande, scoprendo eventi storici e toccando tematiche di educazione civica.Hanno compreso che lo sport non insegna solo valori, ma mette in evidenza i propri sentimenti, i propri limiti e le proprie potenzialità.Il Dott. Rutigliano e il prof. Pistillo hanno, inoltre, presentato il prossimo evento in cui L'Istituto Comprensivo RBPD è coinvolto e che prevede la corsa il MILLE METRI di Miguel (per la scuola secondaria) e lo Staffettone 50 x 400 (per la scuola primaria). È in programma anche il Concorso creativo "Inventa il tuo Sport".La giornata finale nazionale della "corsa di Miguel" avrà luogo a Roma il 21 marzo del 2025 presso lo Stadio dei Marmi, intitolato all'indimenticabile campione Pietro Mennea.