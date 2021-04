Luce: l'importanza di risparmiare in bolletta nel rispetto dell'ambiente

Come scegliere l'offerta della luce più adatta per rispettare l'ambiente e risparmiare

Le buone pratiche per ridurre il consumo di energia elettrica

Quali sono gli interventi utili per tagliare i consumi elettrici

Negli ultimi anni la ricerca delè stata affiancata da un'attenzione crescente per le tematiche ambientali.La consapevolezza sempre più diffusa dell'impatto delle, infatti, ha permesso alla società di comprendere come sia imprescindibile non soltanto tagliare i costi in bolletta ma anche adottare soluzioni in grado diLa maggiore sensibilizzazione della popolazione è dovuta, in primo luogo, all'impegno dell'Unione Europea, che si è posta come obiettivo quello della completa, da realizzare attraverso l'adozione di numerosi provvedimenti con cui favorire la transizione energetica.In ogni caso, già al giorno d'oggi è possibile risparmiare sulla bolletta della luce e abbracciare la rivoluzione verde: infatti, per iniziare a contribuire attivamente al taglio delle emissioni inquinanti è possibile scegliere unache utilizzi fonti pulite come l'eolico e il fotovoltaico. Un esempio emblematico, a questo proposito, è rappresentato dall'offerta formulata da, digital energy company italiana da sempre in prima linea nell'impegno sul fronte della transizione energetica.Nel dettaglio, per quello che riguarda la luce Sorgenia mette a disposizione una fornitura 100% green, di cui è possibile beneficiare con: in entrambi i casi la convenienza arriva anche dal prezzo dell'energia pulita, bloccato rispettivamente perLa gestione dell'utenza è completamente digitale e grazie all'app dedicataè possibile consultare dati e informazioni utili direttamente dal proprio smartphone. Con Next Energy 24 Luce, inoltre, è possibile sfruttare anche, una piattaforma esclusiva che permette di monitorare i consumi e ricevere suggerimenti utili in merito a come diminuire gli sprechi energetici in casa.Naturalmente, Sorgenia si impegna anche a favorire massima praticità: Next Energy e Next Energy 24 Luce, infatti, sono caratterizzate da unae consentono quindi di utilizzare l'elettricità in qualsiasi momento della giornata senza pagare costi diversi a seconda della fascia oraria di riferimento.È bene ricordare che anche l'adozione dinel quotidiano può aiutare a diminuire l'importo della bolletta della luce in modo davvero facile, senza ripercussioni sul comfort domestico.Innanzitutto, è fondamentale evitare di lasciare i dispositivi elettronici e gli elettrodomestici in, una modalità che comporta un consumo minimo ma continuo e superfluo di energia, andando così a impattare sull'ambiente e, sul lungo periodo, anche sulle spese.Grande attenzione va riposta anche nell', per esempio regolando correttamente la temperatura del frigorifero oppure optando, per lavatrice e lavastoviglie, per i programmi ecologici a risparmio energetico.Nei mesi più caldi dell'anno, inoltre, buone pratiche vanno adottate anche per quanto riguarda l'impiego dei. Per assicurarsi un ambiente domestico adeguatamente rinfrescato, infatti, è sufficiente utilizzare i dispositivi, che permette di consumare e inquinare meno rispetto a quella classica.Per quello che riguarda i device di ultima generazione di uso quotidiano, invece, è importante che essi non vengano lasciati in carica più del necessario, ricordandosi sempre didi corrente una volta terminata la ricarica.Al giorno d'oggi anche conè possibile garantirsi un buon risparmio di energia elettrica in casa, riducendo i costi in bolletta e tagliando le emissioni inquinanti.Per esempio, è possibile valutare l', con il quale produrre in modo pulito parte dell'elettricità con cui soddisfare il proprio fabbisogno energetico.Un altro intervento consigliato riguarda lacon modelli ad alta efficienza, ad esempio cambiando lo scaldacqua elettrico obsoleto con un nuovo boiler di ultima generazione.Lo stesso vale per l'installazione die l'acquisto di, risorse in grado di assicurare un'importante riduzione dei consumi e, di conseguenza, anche un notevole risparmio dal punto di vista economico.