Un'opportunità imperdibile per i clienti ex AMET Vulnerabili

Cos'è il Servizio Tutele Graduali?

Chi Sono i Clienti Vulnerabili?

Gli, attualmente ancora, trasferiti alla, avranno accesso ad una importante opportunità per ridurre i costi delle bollette di gas e luce. Grazie al, sarà possibile risparmiareUn'opportunità che rimarrà valida fino al 30 giugno 2025!In base al decreto, dal, i clienti vulnerabili avranno l'opportunità, secondo, di richiedere l'accesso alle Tutele Graduali domestiche. Il Servizio Tutele Graduali, pensato peri clienti vulnerabili, consente di accedere a tariffe più vantaggiose, garantendo un risparmio significativo sulla bolletta energetica.Secondo ilsono considerati vulnerabili i titolari di utenze domestiche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:• Condizioni economiche svantaggiate o necessità di utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate da energia elettrica per il mantenimento in vita.• Persone che, all'interno del nucleo familiare, sono in gravi condizioni di salute e necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate elettricamente.• Soggetti con disabilità, come previsto dall'articolo 3 della Legge 104/92.• Utenze situate in isole minori non interconnesse.• Utenze in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.• Persone che hanno compiuto il 75° anno di età. Se sei un cliente vulnerabile e rientri nelle categorie previste dalla legge, non perdere questa importante occasione di risparmio.Approfitta della possibilità di aderire al Servizio Tutele Graduali di SEV –IREN!Per maggiori informazioni, vieni a trovarci nei nostri sportelli a TRANI:• Via Barletta, 10/12 – Tel. 3773882703• Corso Imbriani, 1 – Tel. 377 3884209• Via Sant'Annibale Maria di Francia, 10 – Tel. 3922006388 Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato mattina dalle 09:00 alle 13:00!