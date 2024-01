"Mafie, non solo coppole e lupare”: il progetto Legalità della Bovio Rocca Palumbo con "Libera"

Nell' aula teatro del plesso Bovio della Scuola Secondaria di Primo Grado "Rocca Bovio Palumbo", si è svolto il primo incontro tra i volontari dell'associazione Libera e le classi 3^H e 3^L, accompagnate dalle docenti Orsini Rosaria e Rana Daniela.Anna Rossi, Antonella Pagone e Michele Gallo, volontari della nota Associazione fondata da don Luigi Ciotti con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e alle diverse forme di criminalità organizzata, nei prossimi giorni, incontreranno altre dieci classi per sviluppare insieme un percorso di riflessione e approfondimento sulla storia dell'Associazione, gli scopi che si prefigge, la ricerca di dati e notizie relativi alla presenza di organizzazioni mafiose sul nostro territorio nonché di attività e reati mafiosi nell'economia legale e illegale. Gli alunni delle diverse classi, giornalisti per un giorno, a partire dalle loro indagini, produrranno articoli che troveranno spazio sulle pagine social dell'Associazione e della nostra Istituzione scolastica. Questo percorso ci condurrà al 21 marzo, "Giornata della Memoria e dell' Impegno" in ricordo delle vittime innocenti di mafia cui seguirà un incontro con il testimone Angelo Mizzi, fratello di Giuseppe Mizzi, ucciso da sicari mafiosi a 39 anni per uno scambio di persona il 16 marzo 2011 mentre rincasava a Carbonara. Gli alunni si sono mostrati interessati e partecipi, dimostrandoci, ancora una volta, che se vogliamo costruire un mondo di pace e giustizia, dobbiamo partire dalla scuola, dalla conoscenza e dalla riflessione critica sul mondo che ci circonda.