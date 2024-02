To be or not   to be...Scuola Rocca Bovio Palumbo di Trani?

Nello Showville di Bari le classi terze della Scuola di Primo Grado "Rocca Bovio Palumbo" di Trani hanno assistito allo spettacolo "Hamlet", adattamento della tragedia di William Shakepeare, a cura del Palketto Stage, interamente recitato e cantato in lingua inglese.Lo spettacolo ha riscosso grande successo tra i nostri alunni e vivo è stato l'interesse degli stessi nel partecipare al dibattito con gli attori, al termine della performance, esponendo domande in lingua ed interagendo con disinvoltura con i giovanissimi artisti, i quali hanno evidentemente gradito e piacevolmente conversato con loroLo scopo della partecipazione a questo spettacolo teatrale è molteplice: introdurre i giovanissimi alunni alle meraviglie di opere letterarie classiche, attraverso lo studio in classe dell'opera che solo in seguito vedranno rappresentata in teatro; approfondimento della lingua inglese attraverso uno strumento di elevato contesto linguistico; sviluppo di competenze di interazione con locutori madrelingua; offrire l'opportunità di conoscere una realtà troppo spesso poco considerata e di grande rilievo educativo: il teatro.Gli occhi dei nostri alunni riflettevano sguardi incuriositi, felici, coinvolti, meravigliati, dall'ingresso in teatro, alla rappresentazione; dal coinvolgimento nelle canzoni (a loro molto familiari), che hanno musicato lo show, agli applausi al ritmo della musica o rivolti agli attori nelle scene più salienti; dal vedere repentini cambi di scene e costumi per interpretare più ruoli, canzoni e coreografie, al silenzio religioso nell'ascoltare il monologo di Hamlet, che, guidato da un fantasma e da un cuore in tormento, è angosciato dalla scelta di "Essere o non Essere".La Scuola Rocca Bovio Palumbo, ci crede e ci proviamo sempre a guidare i nostri ragazzi nelle scelte più difficili, affinché siano Uomini moderni, secondo l'idea shakespeariana, consapevoli delle proprie azioni e guidati da un amore verso la vita che non ceda a compromessi. Mai!Giuseppina Scalise