"Inside out”: un nuovo progetto su emozioni da vivere, sentimenti da educare…vogliamo condividere?"

A partire dal 17 febbraio, fino al 1° marzo, la scuola Secondaria di Primo Grado "Rocca Bovio Palumbo" ospita il progetto "INSIDE OUT Emozioni da vivere, sentimenti da educare… vogliamo condividere?". L'iniziativa, promossa dalla FIDAPA (FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTE PROFESSIONI E AFFARI) in collaborazione con Agave, la Società Dante Alighieri comitato di Trani, Lilt sezione provinciale BAT e l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore A. Moro di Trani, affronta il tema dell'educazione all'affettività, sviluppando la cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore.Gli incontri, che coinvolgono le classi seconde, si articolano in due appuntamenti per ognuno dei due plessi dell'Istituto. Il primo, più educativo e di confronto con i ragazzi, prevede l'intervento di una psicologa, la dott.sa Sara Paganelli che dialoga con i ragazzi su sentimenti ed emozioni prendendo spunto dalla lettura dei brani della Divina Commedia di Dante Alighieri analizzati in collaborazione con la società Dante Alighieri di Trani, così da creare un connubio diretto tra letteratura e vita quotidiana. Gli alunni si sono cimentati nella lettura di brani scelti per approfondire tre figure dell'opera legate proprio al tema dell'affettività: - Francesca da Rimini associata all'amore incontrollabile – Inferno, Canto V - Sapìa senese associata all'invidia – Purgatorio, Canto XIII - Brunetto Latini simbolo dell'affetto tra un vecchio maestro e il suo allievo – Inferno, Canto XV.Il secondo appuntamento, invece, basato sulla didattica di "Service Learning", vede gli studenti dell'istituto A. Moro promotori diretti del messaggio da veicolare attraverso la rappresentazione teatrale multidisciplinare dal titolo "Donna Tra Fiaba e Realtà".Gli alunni, i genitori e i docenti ringraziano sentitamente la FIDAPA, Agave, la Società Dante Alighieri comitato di Trani, Lilt sezione provinciale BAT e l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore A. Moro di Trani per questa preziosa opportunità di riflessione e crescita.