Al Petruzzelli per la Madama Butterfly: la grande musica che educa al bello

Dal plesso Bovio - Rocca - Palumbo ben cento alunni che sabato 2 marzo hanno gremito il teatro Petruzzelli per la visione dell'opera "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini.La musica non può cambiare il mondola gente cambia il mondo.Ma la musica può cambiare la gentee questo è il nostro lavoro.-Noa-La musica può sicuramente cambiare le persone, può renderle migliori, educandole al bello insegnando la pace. Questi i valori alla base delle numerose attività musicali che la Scuola "Rocca Bovio Palumbo" propone ai suoi alunni tra cui il poter partecipare a spettacoli presso le più prestigiose realtà musicali del territorio. Fiore all'occhiello di un ampliamento dell'offerta didattica di grande spessore e valore culturale.Gli alunni sono rimasti affascinati da un' opera dalle molteplici sfumature: dalle ricercate timbriche orientali che l'orchestra dipinge a grandi pennellate disegnando un Giappone del primo Novecento, dalla compassionevole figura di Butterfly, fanciulla innocente e innamorata ma brutalmente abbandonata dal vile e cinico Pinkerton. Emozionante il finale del secondo atto con l'etereo coro a bocca chiusa che ha incantato magicamente tutti gli spettatori.Condanna contro la violenza ottusa e barbarica in ogni sua forma, rispetto di ogni cultura, sono tanti gli ideali che Madama Butterfly ha trasmesso agli alunni presenti in teatro attraverso la potenza comunicativa ed espressiva della musica di Puccini.La partecipazione alla visione di "Madama Butterfly" assume quest'anno maggiore importanza perchè inserita nel contesto di celebrazioni pucciniane in occasione del centenario della morte del compositore lucchese. Tante le iniziative che la scuola sta promuovendo a beneficio dei suoi alunni tra le quali un omaggio al grande Puccini durante il concerto di fine anno che vedrà esibirsi l'orchestra ed il coro scolastici uniti al coro di voci bianche della scuola primaria "Gabriele D'Annunzio".Un incessante impegno che vede però riscontro nella grande volontà di avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale. Per il futuro anno scolastico 2024/2025 sono pervenute più di ottanta richieste di iscrizione ai Percorsi Musicali, conferma della qualità di quello che è l'unico Indirizzo Musicale della città di Trani.Un complesso e ben riuscito lavoro di squadra possibile solo grazie alla forte volontà del dirigente Prof. Giovanni Cassanelli e alla dedizione di tutti i Docenti impegnati a promuovere la cultura del bello e della pace ben oltre le mura dell'istituzione scolastica.